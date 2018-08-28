CFTC: число коротких позиций по биткоину достигло минимума

На прошлой неделе число коротких позиций на рынке биткоин-фьючерсов достигло исторического минимума на уровне 1266 контрактов. Об этом говорится в отчете Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC).

Аналитик CoinDesk Омкар Годбоул убежден, что это свидетельствует об истощении медведей, которым трижды за последние 10 недель удалось опустить цену ниже психологической поддержки на отметке в $6000, однако так и не удалось там закрепиться.

Так, Годбоул считает, что данные технического анализа, указывающие на сильную поддержку в районе $6000, подтвердились, и «дно» находится именно там.

Одновременно с этим, пробитие психологического сопротивления на уровне $6800 откроет быкам дорогу к $7000.

Стоит отметить, что линия тренда проходит на отметке $6600, и если цена упадет ниже, то быки могут потерять контроль. В этом случае с большей долей вероятности курс устремится к минимальному значению от 20 августа на уровне $6230. При этом краткосрочной поддержкой может выступить $6500.