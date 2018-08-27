На межбанке 22 августа объем торгов долларом уменьшился на $17 млн до $193,1 млн

В среду, 22 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 17 млн долларов по сравнению с 21 августа до 193,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 6,3 млн долларов по сравнению с 21 августа до 246,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 6 коп. в среду вырос на 11 коп. до 27,84 UAH/USD.