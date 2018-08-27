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Цена золота закрепилась 27 августа выше $1200 на заявлениях главы ФРС США
08:51 27.08.2018 |
Цена на золото символически снижается в понедельник утром, закрепившись при этом на уровне выше 1200 долларов на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,6 доллара, или на 0,05% - до 1212,7 доллара за тройскую унцию. До этого драгметалл две недели торговался в диапазоне 1170-1190 долларов. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,18% - до 14,82 доллара за унцию.
"В целом мы видим, что цены на золото стабилизируются на текущих уровнях, и вероятность их кратковременного ралли существенно возрастает", - считают аналитики банка ANZ, чье мнение приводит агентство Рейтер.
Котировки золота продолжают реагировать на выступление главы ФРС США на банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле, который проходил 23-25 августа. По словам Пауэллла, слишком медленное повышение ставки ФРС может замедлить экономический рост США, а слишком быстрое - привести к перегреву экономики страны.
Риторика Пауэлла оказалась несколько менее "ястребиной", чем ожидали инвесторы, что привело к снижению курса доллара и удорожанию драгметалла. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: более мягкая монетарная политика регулятора ослабляет доллар, что поддерживает цены на драгметалл, торгуемый в долларах, делая его дешевле для держателей других валют.
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