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Остатки средств на корсчетах банков 23.08.18
16:59 23.08.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|17 августа
|47607.1
|20 августа
|47360.8
|21 августа
|48319.1
|22 августа
|49519.0
|23 августа
|50372.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 23 августа - 27,885488 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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