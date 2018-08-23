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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остатки средств на корсчетах банков 23.08.18

16:59 23.08.2018 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
17 августа 47607.1
20 августа 47360.8
21 августа 48319.1
22 августа 49519.0
23 августа 50372.3

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ на 23 августа - 27,885488 грн/$1.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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