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На межбанке 21 августа объем торгов долларом увеличился на $48,9 млн до $210,1 млн
12:39 23.08.2018 |
Во вторник, 21 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 48,9 млн долларов по сравнению с 20 августа до 210,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 39,1 млн долларов по сравнению с 20 августа до 240,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 6 коп. в среду вырос на 11 коп. до 27,84 UAH/USD.
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