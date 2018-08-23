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НБУ ожидает сохранения дефляции в августе
12:18 23.08.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает в августе снижения инфляции в годовом измерении, а также дефляции по сравнению с июлем этого года, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб со ссылкой на предварительные оценочные данные.
"Мы ожидаем инфляции в августе, а это означает, что по итогам этого месяца инфляция в годовом измерении будет ниже 9%", - сказал он журналистам.
Д.Сологуб пояснил, что Национальный банк собирает такие предварительные данные ежемесячно с помощью веб-скрепинга (Web scraping - сбор данных с онлайн-источников путем использования специально разработанного программного обеспечения) - отслеживания цен на товары и услуги, входящих в потребительскую корзину, в розничных интернет-магазинах.
По его словам, массив онлайн-данных, которые собирает НБУ, охватывает несколько розничных интернет-магазинов, которые, кроме онлайн-платформ, имеют широкую сеть оффлайн-супермаркетов в пяти крупнейших городах страны (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов). Эти супермаркеты и их онлайн-платформы предлагают широкий ассортимент продуктов питания, напитков, алкогольных и табачных изделий. Массив данных охватывает до 46% потребительской корзины Украины и включает более 130 компонент индекса потребительских цен.
Как отметил Д.Сологуб, накопленный с 2015 года, когда был начата практика веб-скрепинга, опыт показывает, что полученная по с его использованием оценка инфляции в целом согласуется с официальной статистикой.
Как сообщалось, Госстат по итогам июля сообщил о замедлении инфляции в годовом измерении (июль-2018 к июлю-2017) до 8,9% с 9,9% по итогам июня и 11,7% по итогам мая.
В августе минувшего года потребительские цены в Украине снизились на 0,1% после увеличения на 0,2% в июле.
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