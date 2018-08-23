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SEC в очередной раз отклоняет биткоин-ETF
11:40 23.08.2018 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отклонила заявки ProShares Bitcoin ETF и ProShares Short Bitcoin ETF, пишет CoinDesk.
К настоящему времени американский регулятор исключительно отклонял или переносил решения по заявкам на запуск биткоин-ETF. В июле, во второй раз, была отклонена заявка братьев Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов на открытие привязанного к биткоину биржевого инвестиционного инструмента BATS Global Exchange (BZX).
В начале этого месяца SEC также продлила до 30 сентября срок принятия решения по заявкам на запуск биткоин-ETF, поданных совместно нью-йоркскими компаниями VanEck и SolidX.
"Комиссия признает, что по сравнению с торговлей на нерегулируемых рынках биткоина, торговля ETF на основе биткоина на национальной бирже ценных бумаг может обеспечить некоторую дополнительную защиту для инвесторов, но Комиссия должна рассмотреть эту потенциальную выгоду в более широком контексте того, соотвествует ли предложение каждому из применимых требований Закона об обмене", - заявили чиновники в отказе от ProShares.
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