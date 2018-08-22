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НБУ понизил справочное значение курса гривни на 19,39 коп. до 27,8933 UAH
12:18 22.08.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 19,39 коп. до 27,8933 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 01,09 коп. до 27,6994 UAH/USD.
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