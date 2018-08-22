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На межбанке 20 августа объем торгов долларом уменьшился на $99,7 млн до $161,2 млн
09:48 22.08.2018 |
В понедельник, 20 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 99,7 млн долларов по сравнению с 17 августа до 161,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 99,6 млн долларов по сравнению с 17 августа до 201 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 9 коп. во вторник укрепился на 6 коп. до 27,73 UAH/USD.
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