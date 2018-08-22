Мессенджер WeChat заблокировал аккаунты, связанные с блокчейном и криптовалютами

Разработанный китайским технологическим гигантом Tencent мессенджер WeChat заблокировал медиааккаунты, связанные блокчейном и криптовалютами. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местный источник.

Среди пострадавших WeChat-аккаунтов - Jinse, поддерживаемый Node Capital, и Deepchain, развитием которого занимались сразу несколько криптовалютных фондов. При переходе на эти аккаунты появляется сообщение о том, что они заблокированы «из-за жалоб пользователей». Также пишется, что «контент запрещен к показу», а сама учетная запись заблокирована. Аналогичное сообщение появляется при переходе на аккаунты Huobi News и CoinDaily.

Причина блокировки аккаунтов WeChat пока неизвестна. Однако это могло произойти из-за введенных 7 августа Управлением киберпространством КНР «Временных положений по развитию и управлению общественных информационных сервисов для инструментов обмена мгновенными сообщениями». В одном из таких положений говорится следующее:

«В отношении пользователей сервисов мгновенных сообщений, нарушающих соглашение, поставщик услуг принимает такие меры, как предупреждение, ограничение, приостановка и закрытие».

В марте государственное издание People's Daily жестко критиковало китайские новостные ресурсы о блокчейне и криптовалютах, утверждая, что они помогают манипулировать рынком. Примечательно, что тогда CEO и основатель Huobi Джун Ду был назван в комментарии как «классический пример» проблемы в экосистеме медиаресурсов о блокчейне.

Напомним, в феврале издание Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао» призвало к ужесточению регулирования блокчейн-индустрии.