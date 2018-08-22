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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Bitmex испытывает трудности из-за DDoS

09:04 22.08.2018 |

Финансы

 

Биржа Bitmex, являющаяся одной из самых крупных по объёмам торгов, составляющих почти $4 млрд. в сутки, несколько часов назад начала испытывать трудности из-за проблем с доступом.

По сообщениям представителей биржи, проблема была решена через 7 минут, но судя по коментариям пострадавших, проблемы продолжали возникать и с правильным отображением балансов и с входом в аккаунт и ордерами, которые не сработали.

Интересен тот факт, что курс биткоина резко пошёл вверх сразу после начала запланированного технического обслуживания, оставив всех пользователей находившихся в позиции "шорт" на бирже BitMex, без возможности отреагировать на происходящее.

Bitmex испытывает трудности из-за DDoS

 

Биткоин в среду растет в цене в ожидании решения американского биржевого регулятора SEC относительно запуска привязанных к биткоин-фьючерсам биржевых фондов от ProShares, свидетельствуют данные торгов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна к четвергу, 23 августа, рассмотреть заявки на листинг на нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) фондов ProShares Bitcoin ETF и ProShares Short Bitcoin ETF. В основе этих фондов будут лежать торгуемые на CME или CBOE фьючерсные контракты на биткоин. Таким образом, предполагается, что новые ETF будут основаны на производных финансовых инструментах, а не самих активах, согласно документам, поданным в регулятор.

Как отмечает сетевое издание CoinDesk, положительное решение приведет к притоку институциональных инвестиций в криптовалютные активы и повышению их стоимости.


Bitmex испытывает трудности из-за DDoS
По материалам: happycoin.club
 

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