Airdrop попадает под Закон США О Ценных Бумагах

Airdrop стал новым модным способом проведения краудфандинга в криптопространстве и то, что начиналось как трюк, теперь становится нормой. Так что же такое airdrop и и в чем их нужда?

Это новая модель краудафндинга, в которой блокчейн-стартапы отдают «бесплатные» токены (вместо их продажи), чтобы избежать попадания под требования SEC, пишет cryptobriefing.com.

Получателям этих «бесплатных» токенов часто требуется присоединиться к группе Telegram проекта или продвигать его в Twitter, Facebook или Reddit. Это беспроигрышный для всех вариант - стартапы набирают обороты благодаря «бесплатному» продвижению и маркетингу, создают большую сеть людей, владеющих токеном и имеют шансы попасть на крупные криптовалютные биржи. Получатели, с другой стороны, получают «свободные» деньги! Звучит потрясающе, не так ли?

Но все не так просто, как кажется. Говоря с юридической точки зрения, airdprop не является «бесплатными деньгами» и в большинстве случаев они, похоже, попадают под классификации в качестве ценных бумаг.

Давайте рассмотрим это утверждение через объектив следующего юридического аргумента:

Тест Howey. На первый взгляд кажется, что бесплатное предоставление токенов (airdrop) не является предложением ценных бумаг, потому что получатели, технически говоря, не инвестируют деньги (первое условие теста Хоуи) или не подвергают свои деньги риску и поэтому не ожидали прибыли от своих инвестиций (второе условие).

Даже если это звучит разумно, это может быть не так. Понятие «деньги» было более широко определено со времен Хоуи и включает в себя не только наличные деньги. Все виды услуг и действий (например, присоединение к каналу Telegram и маркетинг блокчейн проекта в социальных сетях), которые предлагают что-то ценное, могут считаться «деньгами».

К тому же был уже прецедент в деле против Harwyn Industries Corp., где SEC утверждает, что отсутствие денежного вознаграждения за «свободные» акции не означает, что не было предложения для продажи, поскольку цель «подарка» заключалась в том, чтобы продвигать экономические цели донора, а не делать подарок из благотворительности.