Золото продолжает дорожать 21 августа на ослаблении доллара после комментариев Трампа

Стоимость золота поднимается во вторник вечером, ослабление курса доллара к мировым валютам после комментариев президента США Дональда Трампа поддерживает котировки металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,3 доллара, или 0,03%, до 1194,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,37% - до 14,725 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 95,61 пункта. Ослабление доллара делает золото дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой, что повышает спрос на металл и способствует его удорожанию.

В понедельник Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что не согласен с решением ФРС о повышении базовой ставки. Кроме того, он сказал, что "недоволен" главой американского регулятора Джеромом Пауэллом.

По итогам встречи, завершившейся 1 августа, ФРС ожидаемо сохранила ставку на уровне 1,75-2% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября. Эксперты прогнозируют, что на нем ставка будет повышена до 2-2,25%. Традиционно повышение ставки способствует удорожанию доллара, поэтому золото чувствительно к изменению ставки ФРС США.

В среду участники рынка ожидают публикацию протокола ФРС США с августовского заседания. Инвесторы будут ожидать подсказок по дальнейшей политике регулятора по ставке.