Финансовые новости
- |
- 21.08.18
- |
- 13:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Блокчейн стартап Adab Solutions запустил первую криптовалютную биржу отвечающую требованиям Шариата
12:18 21.08.2018 |
Блокчейн стартап Adab Solutions, планирующий своё ICO в следующем месяце запустил первую исламскую криптовалютную биржу (FICE), отвечающую стандартам, установленным Консультативным советом Шариата.
Новая биржа будет решать проблему халяльных криптовалютных транзакций, а также обеспечит выход на рынок для мусульманской общины, которая составляет более 22 процентов мирового населения и контролирует исламские финансовые активы на сумму более 3,8 триллиона долларов, отмечают в компании.
FICE создаст глобальную инфраструктуру, работающую на принципах исламских финансов и сообщества, которое регулирует развитие и исламской криптоэкономики, а следовательно приводит список запрещённых к добавлению на биржу проектов:
* Азар тные игры;
* Ростовщичество;
* Аморальные услуги;
* Производство алкогольных напитков и табачных изделий;
* Финансовые пирамиды.
Токены Adab Solutions будут использоваться для получения доступа к различным функциям биржи, включая оплату комиссий на платформе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Операция под Горловкой. Что дает ВСУ полный контроль над поселком Шумы
|«Плечом к плечу» против России: Британия призывает США и Европу координировать санкции
|На валютном рынке Украины постепенно спадает напряжение
|Индекс потребительских настроений украинцев в июле-2018 снизился после четырехмесячного роста
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР закрылись 21 августа в основном ростом накануне торговых переговоров Китая с США
|НБУ повысил справочное значение курса гривни на 1,09 коп. до 27,6994 UAH
|Блокчейн стартап Adab Solutions запустил первую криптовалютную биржу отвечающую требованиям Шариата
|20 августа НБУ выдал банкам рефинансирование 260 млн гривен
|В Украине ужесточат требования к новостройкам
|Курсы валют по карточным операциям на 21.08.18
Это интересно
|Google добавила конфиденциальный режим для мобильной версии Gmail
|В Аризоне начали доставку продуктов самоуправляемыми автомобилями
|В Швейцарии запретили дизельные «Мерседесы» и «Порше»
|Робот SEER поддерживает зрительный контакт с людьми
|Alexa и Cortana, наконец, подружились
|Криптовалютный инвестор требует $224 млн у AT&T за SIM-свопинг
|Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США