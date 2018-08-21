На межбанке 17 августа объем торгов долларом уменьшился на $38,6 млн до $260,9 млн





В пятницу, 17 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 38,6 млн долларов по сравнению с 16 августа до 260,9 млн долларов (по уточненным данным НБУ, объем продажи долларов США за 16 августа составил 299,5 млн долларов).

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 31,5 млн долларов по сравнению с 16 августа до 300,6 млн долларов (по уточненным данным НБУ, общий объем продажи иностранной валюты за 16 августа составил 332,1 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 1 коп. в понедельник опустился на 9 коп. до 27,67 UAH/USD.



