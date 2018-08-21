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Месячный объем торгов на Coinbase в 2018 году упал на 83%
09:34 21.08.2018 |
Более 50% объемов торгов на криптовалютных рынках обеспечивает пятерка цифровых активов: биткоин, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash и Litecoin. Глубокая коррекция сильно сказалась на биржах, которые оперируют на американском рынке, однако игроки вне США лишь укрепили свои позиции. Об этом говорится в аналитическом отчете для институциональных инвесторов Diar.
Так, торговые объемы на Coinbase, Bitstamp и Kraken существенно снизились, а вот Binance и OKEx напротив показали рост.
При этом с января Coinbase (-83%) и Bitstamp(-73%) демонстрировали почти одинаковую нисходящую динамику, а вот на бирже Kraken годовые максимумы торговых объемов были обновлены в феврале.
Аналитики отметили, что именно даунтренд объемов мог вынудить Coinbase открыть «второй фронт», купив децентрализованную биржу Paradex с 19 торговыми парами, включая Binance Coin и Huobi Coin.
Одновременно с этим, биржа Binance даже немного улучшила июньские показатели, а OKEx обновила максимумы в июле.
Авторы отчета также подчеркнули, что волатильность курса первой криптовалюты достигла минимума 14 месяцев.
При этом объем принимаемых мерчантами биткоинов в долларовом эквиваленте обвалился на 87% в отношении пика сентября 2017 года.
Аналитики обратили свое внимание и на снижение числа пользователей децентрализованных приложений. Так, на графике видно резкое падение аудитории IDEX, Fork Delta, Bancor и Augur.
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