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Нацбанк в понедельник выкупил на рынке $17 млн в резервы
08:57 21.08.2018 |
Национальный банк Украины в понедельник вышел на валютный рынок в связи со значительным превышением предложения валюты над спросом на нее и выкупил в резервы $17 млн, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.
"Мы сегодня вынуждены были спасать рынок, потому что было очень много желающих продать, и нам надо было выходить с покупкой валюты, чтобы все продавцы смогли продать валюту", - сказал он в эфире "112 канала" в понедельник.
С.Пономаренко уточнил, что средний курс покупки валюты составил примерно 27,65 грн/$1, и по такому курсу закрылся межбанковский рынок и закрылся в понедельник.
По его словам, эта новая тенденция на укрепление гривни сформировалась на рынке в пятницу. Директор департамента связал это с тем, что в пятницу был последний день по налоговым платежам, и экспортеры, до этого воздерживавшиеся от продажи валюты в условиях ослабления гривни, вышли на рынок для выполнения своих обязательств перед бюджетом, то оказало еще и психологический эффект на других участников.
"В пятницу мы достигли определенного психологического уровня - почти 28 грн/$1. И значительные продажи валюты экспортерами поменяли ситуацию на валютном рынке, и много кто из игроков, кто до этого играл на повышение курса, поспешили как закрыть свои позиции, как определенные банки, так и начали активно продавать валюту", - пояснил С.Пономаренко.
Он напомнил, что курс гривни являются плавающим, поэтому в будущем ей придется испытать еще ряд колебаний в стоимости, как дешевея, так и укрепляясь.
"Могу только пообещать, что Нацбанк будет принимать активное участие в торгах. Мы отслеживаем ситуацию и пытаемся не допустить значительных колебаний: когда на протяжении дня происходят какие-то дисбалансы, то мы выходим или с покупкой, или с продажей, и мы сглаживаем", - сказал директор департамента НБУ.
Нацбанк 17 августа сообщил, что с 30 июля провел интервенции на межбанковском валютном рынке на $526,6 млн, в том числе на $215 млн на минувшей неделе, и готов к дальнейшим вливаниям, чтобы не допускать резких скачков курса нацвалюты. За это время официальный курс гривни снизился с 26,7615 грн/$1 до 27,8986 грн/1. Однако по итогам торгов 20 августа он укрепил его до 27,6967 грн/$1.
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