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Отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанке в июле составило $64,3 млн
17:30 20.08.2018 |
Отрицательное сальдо интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке в июле составило 64,3 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
НБУ за отчетный месяц на межбанке продал инвалюты на 163,3 млн долларов, а купил на 99 млн долларов.
Таким образом, сальдо интервенций было отрицательным и составило 64,3 млн долларов.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1 884,69 млн долларов, а продал - 1 182,42 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на межбанке 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.
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