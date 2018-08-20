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Курс фунта продолжает падать к доллару 20 августа из-за напряженности вокруг Brexit
14:28 20.08.2018 |
Курс фунта стерлингов в понедельник продолжает снижаться по отношению к доллару, испытывая давление в ожидании переговоров о предстоящем выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.03 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2740 доллара с 1,2751 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Британская валюта дешевеет седьмую неделю подряд, с начала июля она потеряла к доллару более 4% и сейчас торгуется на минимумах с июня прошлого года.
Курс евро к доллару опускается до 1,1408 доллара за евро с 1,1439 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 110,63 иены за доллар со 110,51 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,23%, до 96,33 пункта.
"Курс фунта продолжает отражать опасения вокруг Brexit и экономики (Великобритании - ред.), которая в лучшем случае стагнирует", - сказал валютный стратег WorldFirst Джереми Кук (Jeremy Cook) в интервью агентству Рейтер. "Сейчас есть много более популярных активов для инвестиций, чем фунт", - добавил эксперт.
Инвесторы продолжают следить за новостями вокруг Brexit. Во вторник глава британского министерства по вопросам выхода из ЕС Доминик Рааб прибудет в Брюссель для встречи с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье.
По итогам июльского раунда переговоров Барнье заявил, что ЕС и Великобритания хотят достичь соглашения об условиях "развода" не позднее середины октября. Британия и ЕС должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
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