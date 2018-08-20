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17 августа НБУ выдал банкам рефинансирование 970 млн гривен
12:59 20.08.2018 |
В пятницу, 17 августа, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 970 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передает BIN.ua.
Из них: overnight - 580 млн гривен по ставке 19,50% годовых 1 банку; кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 390 млн гривен на 14 дней 1 банку по ставке 19,50%.
Как сообщали Українські Новини, 3 августа Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 370 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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