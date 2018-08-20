На межбанке 16 августа объем торгов долларом увеличился на $41,4 млн до $298,5 млн

В четверг, 16 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 41,4 млн долларов по сравнению с 15 августа до 298,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 16,1 млн долларов по сравнению с 15 августа до 331,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после скачка в четверг на 25 коп. в пятницу подрос на 1 коп. до 27,76 UAH/USD.