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Доллар 20 августа стабилен к мировым валютам в ожидании новых торговых переговоров США и Китая
09:31 20.08.2018 |
Курс доллара в понедельник демонстрирует слабую положительную динамику к мировым валютам на фоне ожиданий нового раунда торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.57 EET курс евро к доллару снижался до 1,1424 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1439 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,60 иены за доллар со 110,51 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,13%, до 96,22 пункта.
В центре внимания инвесторов в понедельник остается тема торговых отношений США и Китая. Участники торгов ждут встречи делегации из Пекина во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем с чиновниками США во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом 22-23 августа.
"Переговоры между США и Китаем... не будут проходить на высоком уровне и поэтому вряд ли приведут к немедленным результатам. Однако рынок надеется, что они подготовят почву для переговоров на более высоком уровне", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега Daiwa Securities в Токио Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).
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