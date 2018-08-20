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Золото дорожает 20 августа после недельного падения цены почти на 3%
08:40 20.08.2018 |
Цена на золото в понедельник утром повышается в рамках коррекции после того, как за прошлую неделю металл потерял в цене почти 3% из-за роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,9 доллара, или на 0,67%, до 1192,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,78% - до 14,75 доллара за унцию.
В понедельник на рынке золота происходит коррекционный рост после сильного снижения стоимости драгметалла на прошлой неделе. Так, в минувший четверг цена золота опустилась до минимума с начала января 2017 года. При этом за неделю золото потеряло 2,9% стоимости из-за подорожавшего на фоне кризиса в Турции доллара. Это снижение стоимости драгметалла стало самым значительным с мая прошлого года.
Аналитик Religare Securities Ltd. Сугандха Сахдева (Sugandha Sachdeva), мнение которой приводит агентство Рейтер, не видит фундаментальных факторов для роста стоимости золота и считает, что сейчас поддержку ему оказывают покупки инвесторами после массовых продаж.
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