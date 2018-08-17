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Нацбанк пока не планирует вводить ограничения на валютном рынке
22:24 17.08.2018 |
Введение административных ограничений на валютном рынке пока не является адекватной реакцией на текущие тенденции, считают в Национальном банке Украины.
Как говорится в комментарии пресс-службы регулятора по запросу УНИАН, в настоящее время весомых фундаментальных причин для обесценивания гривни нет, так как цены на товары украинского экспорта остаются достаточно высокими, а экспортные поступления и в дальнейшем превышают прошлогодний уровень.
«В таких условиях Национальный банк считает, что введение административных ограничений на валютном рынке пока не является адекватной реакцией на текущие тенденции на валютном рынке», - отмечается в комментарии.
Регулятор заверил, что помимо административных ограничений, имеет широкий спектр инструментов прямого и опосредованного влияния на состояние валютного рынка, включая валютные интервенции, регулирование ликвидности банковской системы, учетную ставку.
«В условиях следования Украины к либеральной модели валютного регулирования административные ограничения, которые являются болезненными для рынка, рассматриваются только как инструмент на крайний случай и могут применяться только в условиях значительных дисбалансов на валютном рынке, вызванных фундаментальными факторами», - говорится в комментарии.
В НБУ подчеркнули, что ситуация, которая наблюдается на валютном рынке в последнее время, обусловлена ростом спроса на валюту из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов.
Как сообщал УНИАН, курс доллара в киевских небанковских обменных пунктах 17 августа подскочила до 28,15 грн, евро - до 32,15 грн.
Курс гривни к доллару США на межбанке Украины к середине торгов установились на уровне 27,89/27,92 грн/долл.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составило 27,9326 грн/долл.
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