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Генеральный директор BitMEX назвал Ethereum цифровым шиткоином
13:43 17.08.2018 |
Генеральный директор BitMEX Артур Хейс назвал Ethereum вдвойне цифровым шиткоином. Он считает, что из-за предстоящей массовой продажи цена криптовалюты упадет ниже $ 100.
Ethereum уже находится в нисходящем тренде, пройдя путь от своего максимума в $ 1400 до $ 260, 16 августа 2018 года ETH поднялся до $ 290. Биткоин также испытывал резкие взлеты и падения, спустившись с $ 20 000 до $ 6 400, таким образом спад BTC относительно рекордного максимума составил 68%, у Ethereum этот показатель равняется 79%.
BitMEX, крупнейшая биржа криптодеривативов с миллиардным объмом торгов в долларах США в день, добавила контракты Ethereum две недели назад. Это постоянные своп-контракты, в соответствии с которыми производные Ethereum обмениваются на доллар США, аналогично самому популярному биткоин-деривативу BitMEX.
В настоящее время ежедневный объем ETH на BitMEX составляет 800 000, примерно $250 млн. Это сопоставимо с объёмом торгов Binance и Bitfinex в 1 млн ETH. Возможно, BitMEX готовится стать крупнейшей Ethereum-биржей в мире, хотя все же это рынок деривативов, а не криптовалюта как таковая.
Даты листинга Ethereum на BitMEX и резкое снижение цены криптовалюты вряд ли простое совпадение. Перед добавлением Ethereum держался на ценовой отметке около $470, с начала торгов на BitMEX он упал почти на 40%.
Возможно, это объясняется тем, что BitMEX предлагает шорты и кредитование, из-за чего трейдеры делают ставки на падение Ethereum. В результате появляется огромное количество ставок на снижение цены Ethereum, а при ее падении трейдеры получают огромную прибыль.
Тот факт, что генеральный директор BitMEX говорит о падении Ethereum ниже $ 100, может означать, что трейдеры BitMEX будут усиленно шортить Ethereum, из-за чего мрачный прогноз может реализоваться.
Рынок Ethereum меньше рынка биткоинов, им легче манипулировать, однако активность на BitMEX способна повлиять и на цену BTC.
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