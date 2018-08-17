СМИ: Nasdaq может добавить поддержку криптовалют в партнерстве с биткоин-биржей Gemini

Вторая крупнейшая фондовая биржа мира Nasdaq с рыночной капитализацией в $10 трлн может запустить торговлю ликвидными криптовалютами уже во втором квартале 2019 года. При этом Nasdaq задействует архитектуру биткоин-биржи Gemini, сообщает The ICO Journal со ссылкой на осведомленные источники, близкие к криптовалютному бизнесу братьев Уинклвоссов.

В издании утверждают, что вопрос о возможном сотрудничестве и будущем листинге ликвидных цифровых валют обсуждался на секретной встрече в Чикаго, организатором которой была Nasdaq.

Один из источников подчеркнул, что фондовую биржу интересует не криптовалютные деривативы или биткоин-ETF, а именно непосредственный листинг монет. Тем не менее, отметил он, существует проблема, связанная с отсутствием инфраструктуры для таких крупных игроков. Решение предположительно предложили Уинклвоссы.

Примечательно, что в одной из недавних публикаций о Gemini говорилось о расширении штата сотрудников. Второй источник издания подчеркивает, что это напрямую связано с работой с Nasdaq. Он убежден, что ряд глобальных торговых платформ соревнуются за выход на криптовалютный рынок. Среди указанных игроков Intercontinental Exchange, CME и CBOE.

Издание также связалось с другими участниками секретной чикагской встречи, которые не опровергли полученную от источников информацию.

Напомним, о партнерстве Gemini и Nasdaq стало известно еще в апреле, когда биткоин-биржа заявила об использовании технологии SMARTS Market Surveillance для отслеживания торговых манипуляций.

Добавим, глава Nasdaq Адена Фридман ранее заявила, что глобализированный платежный механизм на базе криптовалют позволит осуществлять трансграничные платежи и ляжет в основу интернет-экономики. Она также не исключила возможности, что фондовая биржа однажды станет криптовалютной на регулируемом рынке.

Недавно Тайлер Уинклвосс заявил, что институциональным инвесторам с Уолл-стрит потребуется некоторое время для входа на криптовалютный рынок.