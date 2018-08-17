Финансовые новости
- |
- 17.08.18
- |
- 11:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ объявил аукцион по продаже до $50 млн на межбанке в пятницу
10:58 17.08.2018 |
Национальный банк в пятницу, 17 августа, объявил аукцион по продаже до 50 млн долларов на межбанковском валютном рынке.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Информация о результатах аукциона будет обнародована на сайте Нацбанка.
Предложения принимаются до 11:30.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара в Украине растет опережающими темпами
|Агония защиты Януковича: Какой перелом произошел в суде над экс-президентом
|Омелян написал секретное письмо о том, что публично озвучил неделю назад
|Танк Т-72АМТ: Чем опасна украинская модернизация советского Т-72
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс валют по карточным операциям на 17.08.18
|НБУ объявил аукцион по продаже до $50 млн на межбанке в пятницу
|Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 2,123 млрд грн
|Остатки средств на корсчетах банков 17.08.18
|На межбанке 15 августа объем торгов долларом уменьшился на $33,1 млн до $257,1 млн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.08.18
Это интересно
|Обнаружены ещё три уязвимости процессоров Intel
|Представлена VR-гарнитура StarVR One с отслеживанием взгляда
|Apple утверждает, что собственность вокруг Apple Park стоит всего $200. Местные налоговики оценили ее в $1 миллиард
|Хакеры смогли вывести криптовалюту с «неприступного» криптокошелька Макафи
|Google собирает данные о местоположении даже при отключении геолокации
|Почему мы ненавидим электронную почту, но любим мессенджеры
|Xiaomi представила 10-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4