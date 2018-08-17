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Остатки средств на корсчетах банков 17.08.18
10:51 17.08.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|15 августа
|57967.4
|16 августа
|57469.1
|17 августа
|47607.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 17 августа– 27,670533 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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