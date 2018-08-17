На межбанке 15 августа объем торгов долларом уменьшился на $33,1 млн до $257,1 млн

В среду, 15 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 33,1 млн долларов по сравнению с 14 августа до 257,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 19 млн долларов по сравнению с 14 августа до 315 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 7 коп. в среду вырос на 7 коп. до 27,50 UAH/USD.