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На межбанке 15 августа объем торгов долларом уменьшился на $33,1 млн до $257,1 млн
10:49 17.08.2018 |
В среду, 15 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 33,1 млн долларов по сравнению с 14 августа до 257,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 19 млн долларов по сравнению с 14 августа до 315 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 7 коп. в среду вырос на 7 коп. до 27,50 UAH/USD.
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