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Доллар дешевеет 17 августа на ослаблении безрисковых настроений
08:34 17.08.2018 |
Курс доллара к мировым валютам в пятницу утром опускается, безрисковые настроения на рынках снижаются на новостях о том, что Китай и США планируют провести торговые переговоры, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EET курс евро к доллару рос до 1,138 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1378 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 110,87 иены за доллар со 110,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 96,54 пункта. Курс доллара к турецкой лире увеличивался на 0,3% - до 5,8513 лиры за доллар.
Американская валюта на текущей неделе выступала в роли безопасного актива на фоне рисков из Турции, где национальная валюта достигала исторического минимума. В результате индекс доллара поднимался в среду до максимума за более чем год, приблизившись к уровню в 97 пунктов.
Курс доллара в пятницу снижается после новостей из Китая, которые усилили настроение инвесторов к риску. В четверг Китай сообщил, что замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Ван Шоувэнь проведет переговоры с заместителем министра финансов США.
Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.
Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика из США. Трейдеры ожидают публикацию предварительной оценки индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики прогнозируют, что индикатор в августе вырос до 98,1 пункта с уровня июля в 97,9 пункта.
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