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Большинство из ТОП 100 криптовалют не имеют рабочего продукта
13:06 16.08.2018 |
Это может показаться шокирующим, но, похоже, 60 из 100 крупнейших по капитализации криптовалют не выпустят готовый продукт - несмотря на то, что они стоят миллионы долларов, пишет Thenextweb.
Аналитик компании Invest in Blockchain провел исследование 100 крупнейших криптовалют и пришел к такому неутешительному выводу. Учитывались текущий статус, дорожная карта, историю релиза и уже имеющиеся рабочие функции.
Исследование определило понятие «рабочий продукт» как тот, который доступен для общественности и используется ежедневно. Авторы отмечают, неиспользуемое dApp-приложение или платформа без активной пользовательской базы не является рабочим продуктом.
Наряду с dApps авторы также рассмотрели другие случаи использования блокчейна, такие как платежные протоколы и платформы для смарт-контрактов.
Разумеется, что Биткоин, Ethereum, Ripple, Stellar, Litecoin и Bitcoin Cash входят в список рабочих продуктов, поскольку популярны и активно используются каждый день.
Интересно отметить, что большинство из 40 криптовалют с активными продуктами являются либо платежными системами (биткоин, Litecoin), либо платформами для смарт-контрактов (Ethereum).
Invest in Blockchain указывает на тот факт, что существует ряд компаний с рабочими продуктами, которые не обязательно входят в одну из этих двух категорий. Например, децентрализованный рынок прогнозов Augur.
Важно: доля проектов с рабочими продуктами, выделенных Invest in Blockchain, все же может обладать рядом уязвимостей. Verge необходимо было проработать изменения в сети, после того как криптовалюта дважды подверглась атаке 51%.
Децентрализованная платформа Bancor также стала жертвой хакеров в июле, потеряв в результате $ 12,5 млн. в Ethereum. После взлома стало ясно, что платформа построена с бэкдором, что позволило компании выборочно «заморозить» средства в своей сети.
Однако рассмотрите эти цифры с другой точки зрения. Как уже упоминалось, исследование показывает, что 40 из 100 лучших криптовалют по рыночной капитализации имеют действующий продукт. Проблема заключается в 60 стартапах, которые инвестируются, но на самом деле предлагают лишь пыль.
В то же время наличие рабочего продукта не означает, что он идеален. Как бы то ни было, реальность такова, что криптовалюты по-прежнему являются основным рабочим приложением для технологии блокчейна.
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