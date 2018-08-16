Большинство из ТОП 100 криптовалют не имеют рабочего продукта

Это может показаться шокирующим, но, похоже, 60 из 100 крупнейших по капитализации криптовалют не выпустят готовый продукт - несмотря на то, что они стоят миллионы долларов, пишет Thenextweb.

Аналитик компании Invest in Blockchain провел исследование 100 крупнейших криптовалют и пришел к такому неутешительному выводу. Учитывались текущий статус, дорожная карта, историю релиза и уже имеющиеся рабочие функции.

Исследование определило понятие «рабочий продукт» как тот, который доступен для общественности и используется ежедневно. Авторы отмечают, неиспользуемое dApp-приложение или платформа без активной пользовательской базы не является рабочим продуктом.

Наряду с dApps авторы также рассмотрели другие случаи использования блокчейна, такие как платежные протоколы и платформы для смарт-контрактов.

Разумеется, что Биткоин, Ethereum, Ripple, Stellar, Litecoin и Bitcoin Cash входят в список рабочих продуктов, поскольку популярны и активно используются каждый день.

Интересно отметить, что большинство из 40 криптовалют с активными продуктами являются либо платежными системами (биткоин, Litecoin), либо платформами для смарт-контрактов (Ethereum).

Invest in Blockchain указывает на тот факт, что существует ряд компаний с рабочими продуктами, которые не обязательно входят в одну из этих двух категорий. Например, децентрализованный рынок прогнозов Augur.

Важно: доля проектов с рабочими продуктами, выделенных Invest in Blockchain, все же может обладать рядом уязвимостей. Verge необходимо было проработать изменения в сети, после того как криптовалюта дважды подверглась атаке 51%.

Децентрализованная платформа Bancor также стала жертвой хакеров в июле, потеряв в результате $ 12,5 млн. в Ethereum. После взлома стало ясно, что платформа построена с бэкдором, что позволило компании выборочно «заморозить» средства в своей сети.

Однако рассмотрите эти цифры с другой точки зрения. Как уже упоминалось, исследование показывает, что 40 из 100 лучших криптовалют по рыночной капитализации имеют действующий продукт. Проблема заключается в 60 стартапах, которые инвестируются, но на самом деле предлагают лишь пыль.

В то же время наличие рабочего продукта не означает, что он идеален. Как бы то ни было, реальность такова, что криптовалюты по-прежнему являются основным рабочим приложением для технологии блокчейна.