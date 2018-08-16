На межбанке 14 августа объем торгов долларом увеличился на $41,1 млн до $290,2 млн

Во вторник, 14 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 41,1 млн долларов по сравнению с 13 августа до 290,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 60,4 млн долларов по сравнению с 13 августа до 334 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в понедельник на 5 коп. во вторник вырос на 7 коп. до 27,43 UAH/USD.