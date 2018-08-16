13 августа объем торгов долларом на межбанке увеличился на $24,2 млн до $249,1 млн

В понедельник, 13 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 24,2 млн долларов по сравнению с 10 августа до 249,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 2,7 млн долларов по сравнению с 10 августа до 273,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста пятницу на 16 коп. в понедельник укрепился на 5 коп. до 27,36 UAH/USD.