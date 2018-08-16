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Курс доллара США 16 августа снижается к евро, практически стабилен к иене
09:33 16.08.2018 |
Курс доллара США в ходе азиатских торгов в четверг снижается относительно евро, при этом практически стабилен в паре с иеной.
Новость о том, что делегация министерства торговли Китая во главе с заместителем министра Ван Шоувэнем в конце августа посетит США по приглашению американской стороны, является фактором, который оказывает давление на американскую нацвалюту.
Турецкая лира продолжает постепенно восстанавливаться, тем не менее курсы многих других нацвалют стан emerging markets ослабевают, отмечает MarketWatch.
Евро торгуется утром в районе $1,1386 против $1,1345 на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты находится в четверг в районе 126,23 иены по сравнению со 125,64 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,82 иены против 111,74 иены в среду.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,28%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,27%.
Курс турецкой нацвалюты составляет сейчас около 5,85 лиры/$1 против 5,95 лиры днем ранее, а также 6,66 лиры/1 евро по сравнению с 6,75 лиры, то есть прирост превышает 1,2%.
Ряд аналитиков полагают, что лира "перепродана". В частности, Институт международный финансов (IIF) считает справедливым курс в диапазоне 5-5,5 лиры /$1 исходя из размера дефицита счета текущих операций Турции.
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