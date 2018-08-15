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Число транзакций в сети биткоина упало до минимума 2,5 лет
17:11 15.08.2018 |
Количество транзакций в основной сети биткоина в квартальном выражении упало до минимальных отметок 2,5 лет. Об этом сообщил основатель консалтинговой компании Post Oak Labs Тим Суонсон со ссылкой на аналитический отчет для институциональных инвесторов Diar, который будет опубликован в следующий понедельник.
На диаграмме видно, что количество транзакций во втором квартале 2018 года даже не дотягивает до показателей первого квартала 2016 года.
При этом такую динамику нельзя объяснить внедрением технологии объединения транзакций, батчинга, поскольку подавляющее большинство переводов в сети биткоина осуществляются без ее применения.
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