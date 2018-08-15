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НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 1,83 коп. до 27,4472 UAH/USD
12:18 15.08.2018 |
Национальный банк повысил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 1,83 коп. до 27,4472 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривни на 12,73 коп. до 27,4655 UAH/USD.
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