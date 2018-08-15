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Остатки средств на корсчетах банков 15.08.18
12:03 15.08.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|10 августа
|37540.8
|13 августа
|54898.3
|14 августа
|52583.6
|15 августа
|57967.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 15 августа - 27,458922 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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