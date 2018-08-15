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Курс валют по карточным операциям на 15.08.18
10:56 15.08.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 15 августа 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.3500
|27.6243
|30.9500
|31.6456
|3.9000
|4.2000
|ОТП Банк
|27.2500
|27.5500
|31.0200
|31.3900
|Укрсоцбанк
|27.3500
|27.6000
|31.0000
|31.6000
|Ощадбанк
|27.3000
|27.7000
|30.7500
|31.6500
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|27.3000
|27.5800
|31.0000
|31.5000
|Укрэксимбанк
|27.2500
|27.6000
|30.3700
|31.5500
|Райффайзен Банк Аваль
|27.0270
|27.5500
|30.7692
|31.6000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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