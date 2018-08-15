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Золото дешевеет 15 августа на укреплении доллара в связи с рисками вокруг Турции
09:07 15.08.2018 |
Стоимость золота в среду утром снижается, оставаясь на минимумах за полтора года, - рекордное укрепление доллара из-за ситуации с Турцией оказывает давление на котировки металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.38 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,6 доллара, или 0,47%, до 1195,1 доллара за тройскую унцию. Таким образом, золото торгуется в районе минимума с конца января 2017 года (около 1194 доллара). Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускается на 0,78%, до 14,935 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,09%, до 96,82 пункта. Ранее в ходе торгов значение достигало 96,87 пункта, что является максимумом с конца июня 2017 года.
Рост курса доллара делает золото более дорогим для инвесторов, владеющих другой валютой, что снижает спрос на металл и приводит к его удешевлению. Укреплению доллара способствует кризис в Турции. Американская валюта выступает в роли безопасного актива, спрос на который повышается в случае геополитических рисков.
Курс турецкой лиры достиг в понедельник исторического минимума более чем в 7 лир за доллар после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Инвесторы опасаются, что кризис в Турции может оказать влияние на развивающиеся рынки и банковский сектор Европы. В начале года курс составлял почти 3,7 лиры за доллар.
Во вторник лира отыграла часть потерь. Курс доллара опустился к лире на 7%. В среду американская валюта вновь растет к турецкой - почти на 1%, торгуясь в районе 6,43 лиры за доллар.
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