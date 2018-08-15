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Доллар продолжает дорожать 15 августа на фоне ситуации в Турции
09:03 15.08.2018 |
Курс доллара к мировым валютам продолжает рост, вызванный повышенным спросом на фоне рисков вокруг Турции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.18 EET курс евро к доллару снижался до 1,1318 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1345 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 111,25 иены за доллар со 111,16 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 96,83 пункта. Ранее в ходе торгов значение достигало 96,86 пункта, что является максимумом с конца июня 2017 года. Курс доллара к турецкой лире увеличивался на 2,37% - до 6,4991 лиры за доллар.
Американская валюта торгуется на максимумах более чем за год на фоне обеспокоенности инвесторов в связи с ситуацией в Турции. Доллар выступает в роли безопасного актива, спрос на который повышается в случае геополитических рисков.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума - более 7 лир за доллар. Во вторник турецкая валюта восстановила часть потерь, курс доллара к лире сократился более чем на 7%. Однако в среду лира возобновила снижение.
"Лира дорожала вчера, но планов по устранению внутренних и внешних дисбалансов Турции нет", - прокомментировал агентству Рейтер старший международный экономист High Frequency Economics Карл Вайнберг (Carl Weinberg).
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
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