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Минфин на аукционах ОВГЗ 14 августа привлек в госбюджет более 1,02 млрд грн и $50,3 млн
Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник отказалось повысить ставку по долларовым ОВГЗ, отклонив заявки на $17 млн.
Согласно сообщению ведомства, оно сохранило ставку по 6-мес. бумагам на уровне 5,95%, что позволило ему привлечь $50,28 млн по 16 заявкам, три заявки на $2,58 млн по ставкам до 6,5% годовых остались неудовлетворенными.
Минфин также отклонил 12 заявок на долларовые ОВГЗ с погашением через 15 и 24 месяца, по которым покупатели просили 6,2% годовых.
На аукционах по размещению гривневых ОВГЗ основной спрос был на самые короткие, 4-месячные, бумаги. Под неизменную ставку 18% Минфин привлек 1,013 млрд грн, удовлетворив все 11 заявок.
На аукционах по продаже годичных и 3-летних бумаг объем размещения составил всего 7,56 млн грн. Если по годичным бумагам ставка осталась на уровне 17,9% годовых, то по 3-летним Минфин даже снизил ее до 16,7% с 16,85% двумя неделями ранее, отказавшись от двух небольших заявок на 11 млн грн по ставкам до 17,1% годовых.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|149
|150
|151
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000202055
|Доразмещение UA4000201768
|Доразмещение UA4000194377
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|–
|–
|–
|Дата проведения
|14.08.2018
|14.08.2018
|14.08.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|15.08.2018
|15.08.2018
|15.08.2018
|Срок оплаты процентов
|05.12.2018
|Срок оплаты процентов
|05.06.2019
|Срок оплаты процентов
|04.12.2019
|Срок оплаты процентов
|03.06.2020
|Срок оплаты процентов
|02.12.2020
|Срок оплаты процентов
|02.06.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|83.75
|Номинальный уровень доходности, %
|18.00
|17.61
|16.75
|Срок обращения (дней)
|126
|322
|1022
|Срок погашения
|19.12.2018
|03.07.2019
|02.06.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1075678000.00
|3207000.00
|15604000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1075678000.00
|3207000.00
|4644000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1075678000.00
|29943000.00
|3578995000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|11
|3
|4
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|11
|3
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|17.90
|17.10
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|17.90
|16.70
|Установленная доходность, %
|18.00
|17.90
|16.70
|Средневзвешенная доходность, %
|18.00
|17.90
|16.70
|Поступление в бюджет
|1012750837.00
|2769629.34
|4794930.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|152
|153
|154
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201446 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000199244 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000201743 (номин. в $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|–
|–
|–
|Дата проведения
|14.08.2018
|14.08.2018
|14.08.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|15.08.2018
|15.08.2018
|15.08.2018
|Срок оплаты процентов
|24.10.2018
|23.01.2019
|Срок оплаты процентов
|24.04.2019
|24.07.2019
|Срок оплаты процентов
|23.10.2019
|22.01.2020
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|27.00
|28.25
|Номинальный уровень доходности, %
|5.20
|5.40
|5.65
|Срок обращения (дней)
|196
|434
|707
|Срок погашения
|27.02.2019
|23.10.2019
|22.07.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|54454000.00
|7660000.00
|6779000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|51874000.00
|0.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|369522000.00
|253211000.00
|57860000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|19
|4
|8
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|16
|0
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|6.50
|6.20
|6.20
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|5.95
|6.20
|6.20
|Установленная доходность, %
|5.95
|Средневзвешенная доходность, %
|5.95
|Поступление в бюджет
|50275762.06
|0.00
|0.00
Данные: Минфин Украины
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