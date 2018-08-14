Минфин на аукционах ОВГЗ 14 августа привлек в госбюджет более 1,02 млрд грн и $50,3 млн

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник отказалось повысить ставку по долларовым ОВГЗ, отклонив заявки на $17 млн.

Согласно сообщению ведомства, оно сохранило ставку по 6-мес. бумагам на уровне 5,95%, что позволило ему привлечь $50,28 млн по 16 заявкам, три заявки на $2,58 млн по ставкам до 6,5% годовых остались неудовлетворенными.

Минфин также отклонил 12 заявок на долларовые ОВГЗ с погашением через 15 и 24 месяца, по которым покупатели просили 6,2% годовых.

На аукционах по размещению гривневых ОВГЗ основной спрос был на самые короткие, 4-месячные, бумаги. Под неизменную ставку 18% Минфин привлек 1,013 млрд грн, удовлетворив все 11 заявок.

На аукционах по продаже годичных и 3-летних бумаг объем размещения составил всего 7,56 млн грн. Если по годичным бумагам ставка осталась на уровне 17,9% годовых, то по 3-летним Минфин даже снизил ее до 16,7% с 16,85% двумя неделями ранее, отказавшись от двух небольших заявок на 11 млн грн по ставкам до 17,1% годовых.





Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 149 150 151 Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000202055 Доразмещение UA4000201768 Доразмещение UA4000194377 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций, шт. – – – Дата проведения 14.08.2018 14.08.2018 14.08.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 15.08.2018 15.08.2018 15.08.2018 Срок оплаты процентов 05.12.2018 Срок оплаты процентов 05.06.2019 Срок оплаты процентов 04.12.2019 Срок оплаты процентов 03.06.2020 Срок оплаты процентов 02.12.2020 Срок оплаты процентов 02.06.2021 Размер купонного платежа на одну облигацию - - 83.75 Номинальный уровень доходности, % 18.00 17.61 16.75 Срок обращения (дней) 126 322 1022 Срок погашения 19.12.2018 03.07.2019 02.06.2021 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1075678000.00 3207000.00 15604000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 1075678000.00 3207000.00 4644000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 1075678000.00 29943000.00 3578995000.00 Количество поданных заявок, шт. 11 3 4 Количество удовлетворенных заявок, шт. 11 3 2 Максимальный уровень доходности облигаций, % 18.00 17.90 17.10 Минимальный уровень доходности облигаций, % 18.00 17.90 16.70 Установленная доходность, % 18.00 17.90 16.70 Средневзвешенная доходность, % 18.00 17.90 16.70 Поступление в бюджет 1012750837.00 2769629.34 4794930.00

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 152 153 154 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000201446 (номин. в $) Доразмещение UA4000199244 (номин. в $) Доразмещение UA4000201743 (номин. в $) Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций, шт. – – – Дата проведения 14.08.2018 14.08.2018 14.08.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 15.08.2018 15.08.2018 15.08.2018 Срок оплаты процентов 24.10.2018 23.01.2019 Срок оплаты процентов 24.04.2019 24.07.2019 Срок оплаты процентов 23.10.2019 22.01.2020 Срок оплаты процентов 22.07.2020 Размер купонного платежа на одну облигацию - 27.00 28.25 Номинальный уровень доходности, % 5.20 5.40 5.65 Срок обращения (дней) 196 434 707 Срок погашения 27.02.2019 23.10.2019 22.07.2020 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 54454000.00 7660000.00 6779000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 51874000.00 0.00 0.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 369522000.00 253211000.00 57860000.00 Количество поданных заявок, шт. 19 4 8 Количество удовлетворенных заявок, шт. 16 0 0 Максимальный уровень доходности облигаций, % 6.50 6.20 6.20 Минимальный уровень доходности облигаций, % 5.95 6.20 6.20 Установленная доходность, % 5.95 Средневзвешенная доходность, % 5.95 Поступление в бюджет 50275762.06 0.00 0.00

Данные: Минфин Украины