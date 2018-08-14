Доллар США почти стабилен 14 августа, турецкая лира дорожает, рупия упала до рекорда

Курс доллара США к евро и иене незначительно вырос в ходе торгов во вторник, при этом курс лиры повышается относительно основных мировых валют.

Евро торгуется днем в районе $1,1393 против $1,1410 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится во вторник в районе 126,33 иены по сравнению со 126,31 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,88 иены против 111,70 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,02%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,18%.

Курс турецкой нацвалюты составляет 6,54 лиры/$1 против 6,88 лиры днем ранее, а также 7,46 лиры/1 евро по сравнению с 7,85 лиры, то есть прирост превышает 5%.

В августе турецкая нацвалюта потеряла примерно треть стоимости относительно доллара, а с начала года подешевела примерно на 73%.

"Непонятно, что планирует турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, однако усиливается риск изменений в геополитике и отказа от иностранных долгов; при этом хаотичный дефолт и/или контроль над капиталом станут проверкой на прочность для мировой финансовой системы", - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

"Мы займем выжидательную позицию, однако турецкая экономика, так сказать, перешла Рубикон, и главный вопрос не в том, насколько масштабна сама ситуация в Турции, а в том, в какой степени "заражение" от Турции усложняет сценарий и приводит к переоценке риска невыполнения контрагентами своих обязательств и финансового риска на других развивающихся рынках", - сказал он.

Между тем индийская рупия подешевела до исторического минимума к доллару, поскольку инвесторы продолжают распродажу валют стран emerging markets из-за событий в Турции, отмечает Dow Jones. В ходе торгов курс опускался до 70,08 рупии/$1.

Аналитики прогнозируют, что индийская нацвалюта может упасть до 70,6 рупии/$1 в ближайшие дни. С начала текущего года она потеряла 9,5%.