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НБУ понизил справочное значение официального курса гривны на 12,73 коп. до 27,4655 UAH/USD
12:24 14.08.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 12,73 коп. до 27,4655 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривни на 10,92 коп. до 27,3382 UAH/USD.
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