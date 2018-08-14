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Информация об агентстве
НБУ продал $66,6 млн на аукционе во вторник при спросе $98,1 млн
12:41 14.08.2018 |
Национальный банк продал 66,6 млн долларов на аукционе во вторник при спросе 98,1 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Минимальный курс продажи инвалюты составил 27,4600 UAH/USD, максимальный - 27,4700 UAH/USD. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,4619 UAH/USD.
Всего в аукционе хотели принять участие 46 участников, однако были удовлетворены заявки 22.
|Дата
|03.08.18
|14.08.18
|Объявленный объем аукциона, млн $
|50.00
|100.00
|Общий объем заявок субъектов рынка, принятых для участия в аукционе (млн $)
|75.50
|98.10
|Общее количество заявок субъектов рынка, принятых для участия в аукционе
|41
|46
|Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|максимальный
|27.0950
|27.4700
|минимальный
|27.0400
|26.4650
|Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|средневзвешенный
|27.0886
|27.4619
|максимальный
|27.0950
|27.4700
|минимальный
|27.0851
|27.4600
|Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
|50.00
|66.60
|Общее количество удовлетворенных заявок сцбъектов рынка
|18
|22
Данные: НБУ
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.
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