На межбанке 10 августа объем торгов долларом уменьшился на $94,9 млн до $224,9 млн

В пятницу, 10 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 94,9 млн долларов по сравнению с 9 августа до 224,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 137,3 млн долларов по сравнению с 9 августа до 276,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после повышения в четверг на 10 коп. в пятницу вырос на 16 коп. до 27,31 UAH/USD.