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Цена Ethereum опустилась ниже $300
08:44 14.08.2018 |
Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum, вчера, 13 августа опустилась ниже $300, впервые с 12 ноября 2017 года.
На данный момент ETH торгуется в районе $271. Падение за последние сутки составило около 15,42%, а за последние семь дней на 33,45%. Капитализация за этот период также снизилась более чем на 10 миллиардов долларов. По сравнению с максимумом цены в $1337, падение составило 78%.
Стоит отметить, что Ethereum не единственная криптовалюта цена на которую снизилась в понедельник. EOS, Cardano, IOTA, Monero, Dash также упали более чем на 10% за последние сутки. Общая капитализация рынка опустилась ниже $200 млрд.
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