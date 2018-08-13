Риск обвала рынков вслед за турецкой лирой невелик, - Goldman Sachs

Риск цепной реакции вслед за падением курса турецкой лиры маловероятен. К стакому выводу пришли аналитики Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

Они отмечают, что волатильность валют развивающихся рынков - за исключением российского рубля - сейчас довольно низка.

На сегодняшних торгах исторического минимума достигли также индийская рупия.

Ранее сегодня сообщалось, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Иран, Украина, а также РФ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной падения национальной валюты является "политический заговор" против Турции. Эрдоган считает, что экономических причин для рекордного падения лиры нет - это "буря в стакане воды". Он призвал граждан страны покупать лиру и продавать доллары.

10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Одной из причин стало удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.