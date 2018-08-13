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НБУ понизил справочное значение официального курса гривны на 10,92 коп. до 27,3382 UAH/USD
12:18 13.08.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 10,92 коп. до 27,3382 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривни на 13,25 коп. до 27,2290 UAH/USD.
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