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Курс валют по карточным операциям 13.08.18
11:21 13.08.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 13 августа 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.2500
|27.5482
|30.9500
|31.6456
|3.8500
|4.1500
|ОТП Банк
|27.1500
|27.4500
|31.0800
|31.4500
|Укрсоцбанк
|27.2000
|27.5000
|31.0000
|31.6500
|Ощадбанк
|27.1000
|27.5000
|30.7000
|31.7000
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|27.2000
|27.5000
|30.9000
|31.3500
|Укрэксимбанк
|27.1000
|27.5000
|30.5700
|31.6100
|Райффайзен Банк Аваль
|27.0270
|27.5500
|30.9598
|31.6500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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