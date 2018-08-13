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На межбанке 9 августа объем торгов долларом увеличился на $88,7 млн до $319,8 млн
10:39 13.08.2018 |
В четверг, 9 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 88,7 млн долларов по сравнению с 8 августа до 319,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 122,9 млн долларов по сравнению с 8 августа до 413,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после повышения в среду на 4 коп. в четверг вырос на 10 коп. до 27,15 UAH/USD.
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